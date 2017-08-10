За что депутаты передали отдельное спасибо «Побережью Одессы»? (ФОТО)

После череды скандальных пожаров в заведениях на побережье Одессы рабочая группа состоящая из спасателей, чиновников мэрии и депутатов отправились с «ревизией» по пляжам на предмет противопожарной безопасности.

ДОТЛА В ОДЕССЕ: ПОЧЕМУ ГОРЯТ ПРИБРЕЖНЫЕ РЕСТОРАНЫ? (ВИДЕО)

Впрочем, этот рейд обнажил и другие недостатки, которые, как правило, не видят «ответственные» лица, но лицезреют горожане и туристы. Так депутат Денис Григорьев опубликовал в соцсети фотофакт на пляже в Лузановке.

«Отдельное спасибо КП Побережье, за проделанную работу… Лузановка всегда рада встречать одесситов и гостей города», — прокомментировал депутат.

Как пониманием, этот пример — не единичный.

РОТАЦИЯ В РАЗГАР СЕЗОНА: ПОБЕРЕЖЬЕ ОДЕССЫ ВСТРЕЧАЕТ НОВОГО ХОЗЯИНА

Напомним, менее месяца назад временно исполняющим обязанности директора КП «Побережье Одессы» назначен уроженец города Бровары Киевской области Анатолий Половко.



