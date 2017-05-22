Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Трамвайная Одесса: будем ездить с Wi-Fi (ФОТО)
Президент едет на открытие Потемкинской лестницы
Как переселенцы в Одессе добились возобновления электроэнергии (ВИДЕО)
Зачем одесский губернатор приобрел домик в области?
В Одессе показали, что творится в районе Пересыпского моста (ВИДЕО)
У одесского бизнеса есть шанс покорить Европу
Одесса выиграла тендер на проведение Чемпионата мира по хоккею
Одесская мэрия готовится к торжественному открытию долгожданных объектов
Утро понедельника началось с «минирования» Одесского аэропорта
В Одесской области браконьеры выбросили на дорогу два центнера рыбы (фото)
Одесса

Зачем одесский губернатор приобрел домик в области?

22.05.2017 0 414

Одесские СМИ узнали, что Максим Степанов приобрел недвижимость в Одесской области, а именно — маленький дом в селе Ставрово Окнянського района в 200 километрах от Одессы, к которому прилагаются 17 соток земли.

На брифинге в понедельник председатель ОГА подтвердил факт данного приобретения и пояснил:

«В селе Ставрово есть школа, которая строится очень давно. Я еще был первым заместителем председателя ОГА (2008-2010 гг.), когда делали проект ее строительства. А дети, как учились в ужасном помещении, так и учатся. Поэтому я надеюсь, и буду обращаться к депутатам райсовета, чтобы мои налоги, в том числе, направили на строительство этой школы. Так что никакой странности здесь нет. Именно с такой целью я приобрел этот дом — чтобы сдать декларации и заплатить налоги в Окнянском районе. Сумма может существенно повлиять на строительство», — подчеркнул председатель ОГА.

БИТВА ДЕКЛАРАЦИЙ: ЧЕМ ВЛАДЕЕТ ТРОЙКА ОДЕССКИХ ЛИДЕРОВ?

Ранее стало известно, что Максим Степанов в своей декларации за 2016, единственный среди губернаторов в Украине, указал  суммы уплаченных налогов и военного сбора.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах