Зачем одесский губернатор приобрел домик в области?

Одесские СМИ узнали, что Максим Степанов приобрел недвижимость в Одесской области, а именно — маленький дом в селе Ставрово Окнянського района в 200 километрах от Одессы, к которому прилагаются 17 соток земли.

На брифинге в понедельник председатель ОГА подтвердил факт данного приобретения и пояснил:

«В селе Ставрово есть школа, которая строится очень давно. Я еще был первым заместителем председателя ОГА (2008-2010 гг.), когда делали проект ее строительства. А дети, как учились в ужасном помещении, так и учатся. Поэтому я надеюсь, и буду обращаться к депутатам райсовета, чтобы мои налоги, в том числе, направили на строительство этой школы. Так что никакой странности здесь нет. Именно с такой целью я приобрел этот дом — чтобы сдать декларации и заплатить налоги в Окнянском районе. Сумма может существенно повлиять на строительство», — подчеркнул председатель ОГА.

БИТВА ДЕКЛАРАЦИЙ: ЧЕМ ВЛАДЕЕТ ТРОЙКА ОДЕССКИХ ЛИДЕРОВ?

Ранее стало известно, что Максим Степанов в своей декларации за 2016, единственный среди губернаторов в Украине, указал суммы уплаченных налогов и военного сбора.