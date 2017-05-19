Зачем в Одессу едут основатель бренда дизайнерских носков и столичная теледива?

20 мая на ежегодную масштабную конференцию StudCamp в Одессе соберутся молодые лидеры со всей Украины, готовые поделиться с участниками знаниями, навыками и инструментами, которые позволили им добиться успеха.

Они заявляют «Мы точно знаем, куда движется мир и как реализовать свой потенциал, не уезжая из Украины».

Невероятно, но факт: основатель бренда дизайнерских носков Sammy Icon Алексей Малицкий, руководитель Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида, ведущая 1+1 и куратор проекта «Переможці» Соломия Витвицкая — лишь несколько ярких примеров того, что ждёт вас 20-21 мая в Impact Hub Odessa с 9.00.