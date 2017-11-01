Зачистку Одессы Ярош планирует с мэрии?

В продолжение скандала, связанного с попыткой захвата воинской части на Школьном аэродроме в Одессе, нардеп и глава Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош сообщил о готовности выделить одно из фронтовых подразделений для зачистки Одессы от сепаратистов.

«Друзья, в случае необходимости мы готовы перекинуть одно из фронтовых подразделений для проведения «зачистки» в Одессе от сепарской сволочи. Я так понимаю, что начинать надо будет с вашей мэрии», — заявил он.

В одесском штабе УДА отреагировали следующим заявлением: «Наша позиция однозначна и неизменна – никто не имеет права захватывать военные объекты, несмотря на принадлежность к какой-либо общественной организации, а участие в АТО не дает индульгенции на такие действия».

Напомним, Командование Воздушных сил Вооруженных сил считает правильными и законными действия исполняющего обязанности командира воинской части, задержанного прокуратурой по подозрению в нереагирование на захват территории аэродрома «Школьный» в Одессе.