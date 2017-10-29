Захват аэродрома «Школьный»: строителей приняли за рейдеров

Во всяком случае, именно на такой версии настаивает полиция.

Сегодня СМИ опубликовали заявление ВСУ о захвате воинской части в Одессе.

В нем сообщалось, что неизвестные лица в балаклавах пытались осуществить попытку рейдерского захвата части военного объекта (аэродрома), который сегодня находится в собственности Минобороны.

«Около 8:45 в Одессе неизвестные в балаклавах, их было около 40 человек, совершили попытку рейдерского захвата части территории собственно военного объекта является сегодня собственностью Министерства обороны Украины», — заявил пресс-офицер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Роман Юрчило.

«Они (якобы рейдеры) себя позиционировали как представители торгово-развлекательного центра. Часть земли, где-то 10-15 метров ограждения, была снесена и вывезена «, — подчеркнул пресс-офицер.

На место происшествия сразу прибыла военная прокуратура Центрального региона, а также военная служба правопорядка, военные юристы представители воздушного командования «Юг» Воздушных сил ВСУ.

«Сейчас идет выяснение обстоятельств», — сообщил господин Юрчило.

Очевидно, уже выяснив все обстоятельства, руководство полиции Одесской области устами своего советника Руслана Форостяка опровергла заявление военных о попытке рейдерского захвата.

Как заявил Форостяк в эфире «112.ua», никакого уголовного производства здесь решили не открывать, потому что военные просто испугались… обычных строителей соседнего объекта.

«Я хочу опровергнуть информацию, распространенную пресс-службой. Действительно, дежурная часть получила сообщение по поводу указанных действий, полицейские выехали на место и обнаружили, что во-первых, строительные работы, о которых идет речь, происходят на прилегающих к военной части территории, то есть за ее границами. У застройщика есть все необходимые документы от органов местного самоуправления. Кроме того, обследовав камеры и изучив материалы, мы выяснили, что это не титушки или неустановленные лица в балаклавах, а обычные строители, которые обустроили свой забор с помощью техники. Обычный строительный процесс без насилия и титушек. Мне известно, что конфликт длится давно, и основанием является то, что земли, которые находятся за пределом ограждения воинской части, они интересуют как военных, так и разных дельцов. Мне известно, что городской совет выделил часть этой земли под строительство гипермаркета», — заявил Форостяк.

Также Форостяк добавил, что имущество, о вывозе которого заявили в воинской части, на самом деле является строительным мусором.

Впрочем, одно уголовное производство по данному факту все-таки открыто. Его начала Военная прокуратура по ст. 418 УК, (нарушение уставных правил караульной службы или патрулирования).

Кто будет наказан (и будет наказан ли?) — выяснится уже в самое ближайшее время.