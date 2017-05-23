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Захват земель в Одессе: спецназ атаковал «Итаку»

23.05.2017 0 274

Сегодня Аркадию переполошил нагрянувший десант правоохранителей и бойцов спецназа.

Целью стал одесский ночной клуб «Итака». Как выяснилось позже в клубе проводились следственные действия относительно, якобы, факта захвата земли. Такой «серьезный» десант был обусловлен тем, что ранее следователей не пустили на территорию «Итаки» и они не могли осуществлять необходимые следственные действия. Речь идёт не об основной территории клуба (площадью в 12 соток), а о земле в окрестностях клуба — в частности, о пирсе и территории бывшего причального павильона, который «Итака» заполучила в 2013-м году.

Владельцы Итаки захватили территорию Одесского морского порта?

Летом 2013 года между ФГИ и ООО «Деревья рая» был заключен договор аренды имущества, по которому фирма получила право распоряжаться помещениями бывшего пассажирского павильона общей площадью 63,6 кв. метра за определенную арендную плату из-за которой впоследствии возникали споры.Региональное отделение ФГИ вообще не контролировало эффективности использование помещения комплекса. Кроме того, ООО «Деревья рая», якобы, не возмещали порту налог на землю под арендованными помещениями, хотя захватили практически все здание.

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Suhan

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