Замечено в Одессе: как пассажиры дружно троллейбус толкали (ФОТО)

«Любишь кататься, люби и троллейбус толкать», — могут смело сказать одесситы, пришедшие на помощь водителю на Таирово.
Судя по всему, оборвались «рога» и пассажиры решили «взять дело в свои руки».
Причем, активность проявили и мужчины пенсионного возраста. Закалка!
Фото в соцсетях разместил Владимир Левчишин.
Напомним, две недели назад на пересечении улиц Канатная-Пантелеймоновская более получаса было заблокировано движение трамваев.
ИСКУССТВО ПАРКОВКИ В ОДЕССЕ: ТРАМВАИ ВЫСТРОИЛИСЬ В ОЧЕРЕДЬ (ФОТО)
Причина — припаркованный рядом с трамвайными путями автомобиль. В результате, на этом отрезке выстроилась трамвайная очередь.
Leave a reply