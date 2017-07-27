Замечено в Одессе: как пассажиры дружно троллейбус толкали (ФОТО)

«Любишь кататься, люби и троллейбус толкать», — могут смело сказать одесситы, пришедшие на помощь водителю на Таирово.

Судя по всему, оборвались «рога» и пассажиры решили «взять дело в свои руки».

Причем, активность проявили и мужчины пенсионного возраста. Закалка!

Фото в соцсетях разместил Владимир Левчишин.

Напомним, две недели назад на пересечении улиц Канатная-Пантелеймоновская более получаса было заблокировано движение трамваев.

ИСКУССТВО ПАРКОВКИ В ОДЕССЕ: ТРАМВАИ ВЫСТРОИЛИСЬ В ОЧЕРЕДЬ (ФОТО)

Причина — припаркованный рядом с трамвайными путями автомобиль. В результате, на этом отрезке выстроилась трамвайная очередь.