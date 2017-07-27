Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

1,5 тысячи долларов: в Одессе попался «очередной» чиновник (ФОТО)
Осталось 10 дней: знаменитый аккерманец ищет ключи к бою (ФОТО,ВИДЕО)
Замечено в Одессе: как пассажиры дружно троллейбус толкали (ФОТО)
3 миллиона гривен: у одесских спасателей появилось современное судно (ФОТО)
Стрельба и ограбление возле банка в Одессе: объявлен план-перехват (ВИДЕО)
Вокруг Ширяевского райсуда: как мусорный бак стал трибуной для гласности (ВИДЕО, ФОТО)
Без гражданства: экс-губернатор Одесской области высказался по-украински (ВИДЕО)
Одесские налоговики наведались к администрации ярмарки-рынка «Киевский»
Морепродукты в Одессе: что можно давать ребенку? (ФОТО)
Вокруг Саакашвили: экс-президент, экс-губернатор и экс-украинец?
Общество, Одесса

Замечено в Одессе: как пассажиры дружно троллейбус толкали (ФОТО)

27.07.2017

«Любишь кататься, люби и троллейбус толкать», — могут смело сказать одесситы, пришедшие на помощь водителю на Таирово.

Судя по всему,  оборвались «рога» и пассажиры решили «взять дело в свои руки».

Причем,  активность проявили и мужчины пенсионного возраста. Закалка!

Фото в соцсетях разместил Владимир Левчишин.

 

Напомним, две недели назад  на пересечении улиц Канатная-Пантелеймоновская более получаса было заблокировано движение трамваев.

ИСКУССТВО ПАРКОВКИ В ОДЕССЕ: ТРАМВАИ ВЫСТРОИЛИСЬ В ОЧЕРЕДЬ (ФОТО)

Причина — припаркованный рядом с трамвайными путями автомобиль. В результате, на этом отрезке выстроилась трамвайная очередь.

 

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах