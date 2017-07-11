Замечено в Одессе: Жванецкий и «отцы» города открыли новые двери (ВИДЕО,ФОТО)

Сегодня в Одессе писатель Михаил Жванецкий, глава облсовета Анатолий Урбанский и мэр Геннадий Труханов торжественно открыли новую туристическую достопримечательность «Двери в Дом солнца».

«Одесса является не только огромным культурным центром Украины, но и современным европейским городом, который легко удивит и влюбит в себя даже самого придирчивого и требовательного туриста. Здесь всегда творили талантливые люди, оставляя свой след в истории », — подчеркнул во время своей речи Анатолий Урбанский.

Арт-объект установлен на набережной пляжа Ланжерон. Это бронзовая скульптура в виде старинных дверей с надписью «Domus Solis», что означает «Дом Солнца», известного одесского скульптора, художника и архитектора Михаила Ревы.

По словам автора, работа над композицией длилась семь месяцев, на создание его вдохновили раритетные двери с богатой историей одного из одесских домов по улице Ришельевской. Двери изменили свою сосновую «одежду» на бронзовую и открылись на одесской набережной прямо на восход солнца.

Справка: Михаил Рева известный такими своими работами, как фонтан «Источник», посвященный 200-летию Одессы, скульптура «Ангел милосердия», установленная на здании детского реабилитационного центра, «двенадцатый стул» на Дерибасовской, скульптурная композиция «Дерево любви», композиция « морские цветы »в Аркадии, парковая скульптура« Одесский Время »и многие другие.