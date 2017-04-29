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Одесса, Происшествия

Заммминистра внутренних дел Украины: одесситы будут чувствовать себя в безопасности (ФОТО)

29.04.2017 0 62

Одессу посетил первый заместитель Министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, который отметил, что правоохранительные органы не допустят столкновений и провокаций во время массовых мероприятий и сделают все, чтобы организовать надлежащую работу полиции в течение первой декады мая.

По словам Сергея Ярового, координация работы со всеми правоохранительными структурами будет на постоянном контроле руководства Национальной полиции Украины и МВД Украины,  сообщает Отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Первый заместитель министра заслушал руководителей структурных подразделений, задействованных в обеспечении охраны общественного порядка на майских мероприятиях и призвал их тесно взаимодействовать с населением и проводить разъяснительную работу о недопустимости нарушений правопорядка.

«Полиция сделает все, чтобы сохранить спокойствие в Одесском регионе. Граждане будут чувствовать себя в безопасности на улицах города», — отметил Сергей Яровой.

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Напомним, в пятницу, 28 апреля,  Максим Степанов и глава Одесской полиции Дмитрий Головин устроили на Куликовом поле строевой смотр и инструктаж личного состава правоохранительных органов перед заступлением на службу по охране общественного порядка в течение первой декады мая.

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Suhan

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