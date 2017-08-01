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Общество, Одесса

Занесло на повороте: чемпионат по дрифтингу в Одессе (фото)

01.08.2017

В Одессе завершился 3-й этап всеукраинской серии соревнований по дрифтингу . В гонках принимали участие представители Украины, Польши и Беларуси.

Около трёх десятков гонщиков продемонстрировали свое умение подчинять себе «железного коня». Гонщики соревновались в искусстве гонок с заносами.

Первое место по итогам двух дней занял украинец Виталий Никифоров, вторым стал Марек Варталович, на третьей строчке – Сергей Кремец, дрифтер из Украины.

 

 

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Elena

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