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Общество, Одесса, Политика

Земельное дело: суд и общественники отстояли участок для строительства церкви под Одессой (ФОТО, ВИДЕО)

04.07.2017 0 9

За сутки до сегодняшнего заседания Апелляционного суда Одесской области по вопросу отмены решения Белгород-Днестровского горсовета, в соцсетях общественники бросили клич отстоять строительство в городе церкви Киевского патриархата.

Суть конфликта такова: девять лет назад рассматриваемая территория была выделена в аренду для ООО «Мега Инвест», однако договор утратил силу в 2010 году.

На последней сессии Белгород-Днестровского городского совета было принято решение о выделении земли в аренду для строительства храма УПЦ КП. Однако, в «Мега Инвесте» заявили, что данное решение незаконно, поскольку сессия прошла с нарушениями регламента. Последовала апелляционная жалоба. Однако факты нарушения или законности не были предоставлены. В связи с этим судейская коллегия приняла решение об отказе в апелляции.

 

Отметим, что по информации общественников, за подачей иска об отмене решения Белгород-Днестровского горсовета стоит одесский нардеп, экс-регионал Виталий Барвиненко из Белгород-Днестровского.

» Истинные причины подачи иска — любой ценой сохранить монополию ФСБшных МП в Белгород-Днестровского района. В результате суд отклонил иск и оставил в силе решение городского совета. Земельный участок остается за УПЦ КП», — комментирует в соцсетях неформальный лидер одесских праворадикалов Сергей Стерненко.

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Suhan

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