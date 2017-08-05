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Общество, Одесса

Жара в Одессе. Как вкусно поесть и не отравиться?

05.08.2017

Температура воздуха в нашем городе в последние дни периодически достигает рекордной отметки +35. Отравиться пищей в таких условиях можно легко и непринужденно. Особенно если Вы — любитель рыбы и морепродуктов.

Это чисто одесский нонсенс: море есть, а свежей качественной морской рыбы практически нет. Это — редкость, которую еще нужно знать, где искать. Ведь на прилавки магазинов этот продукт попадает уже, как минимум, охлажденным. За свежей же рыбой придется  одесситам приходится непосредственно обращаться к рыбакам.

«Многие желающие купить рыбу собираются на рыбацких причалах, например, на Даче Ковалевкого, в Ильичевске или Совиньоне, и торгуются с рыбаками-любителями», — рассказывает рыболов со стажем Александр.

Можно купить рыбу и в рыбовозах, которые летом часто стоят у входов на рынки или на оживленных перекрестках. Но такая рыба небезопасна с санитарной точки зрения. Смертельные случаи отравления рыбой, зараженной ботулизмом известны, наверняка, каждому одесситу.

По данным FAO – Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, украинский рынок наполнен импортными рыбопродуктами на 70% (по неофициальной информации, до 85%). Причин тому несколько. Две основные: отсутствие материальной базы и экологическая обстановка.

«В Украине централизованного рынка рыбы и морепродуктов нет, и в сегодняшних реалиях быть не может, — цитируют Ivasi.news совладельца сети супермаркетов «Таврия В» Бориса Музалева. — Крупных производителей-поставщиков рыбы в Одесской области нет, а с мелкими очень неудобно работать: нормативно-правовая база, регулирующая рыбоводческую деятельность, запутана и противоречива, а расчеты такие производители, как правило, хотят проводить наличными, что очень неудобно для крупных предприятий. К тому же многие рыбоводческие предприятия продают свою продукцию перекупщикам. А те, в свою очередь, то появляются, то исчезают. Это ненадежно. В результате местная продукция обходится дороже, чем импортная. Если говорить о местном свежем вылове, то его можно купить только с рук у самих рыбаков».

Как же правильно выбирать дары моря, чтобы получить от них максимальное удовольствие и пользу?

 

«Я уже не раз повторял и буду повторять, что чрезвычайно опасны рыба, креветки, мидии, рапаны, купленные с рук,— говорит Юрий Зеленый, генеральный директор компании Green Marine (сеть магазинов «Море рыбы» в Одессе).  — Однако, каждый год на Чёрное море приезжают все новые и новые отдыхающие, которые о «морских деликатесах» слышали только от не совсем компетентных в этом вопросе знакомых, дающих идиотские советы, после чего и стар и млад бегают по побережью в поисках близлежащего туалета».

«Все морепродукты следует покупать только в магазинах, оборудованных холодильниками. Охлажденную рыбу, если она хранится при температуре от -1 до +5 С и не подвергалась заморозке, необходимо тщательно осмотреть. Поверхность должна быть блестящей и чистой, без слизистых налетов. Чешуя и плавники должны плотно прилегать к коже и отделяться лишь при значительном усилии. Кожные покровы должны сохранять тургор — при надавливании пальцем не остается ямки. Если рыба была обезглавлена или нарезана, дополнительно следует осмотреть подкожный жир – он должен быть белым или светло-коричневым, без прогорклого запаха»,— говорит Юрий Зеленый.

Морепродукты в Одессе: что можно давать ребенку? (ФОТО)

 

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Elena

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