Жара в Одессе свалила даже лошадь (ВИДЕО,ФОТО)

Лошадь, которая возила туристов в карете, не выдержала сорокаградусную жару и на глазах у всех рухнула в обморок на проезжей части.

Обессиленное животное пыталось подняться самостоятельно, но безрезультатно. Прохожие бросились оказывать помощь: поливали водой, помогали встать, но без помощи полиции и ветеринара не обошлось.

Бедному животному , лежавшему на пересечении Греческой и Пушкинской, поставили капельницу, а спасатели поливали водой.

К вечеру, около 22 часов, лошадь пришла в себя.

ИСКУССТВО ЖИТЬ В ПЛЮС 43 ГРАДУСА: АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОБКА ПОД ОДЕССОЙ (ФОТО, ВИДЕО)

Напомним, вчера в Одессе, в неимоверную жару, проходили велогонки, в связи с чем временно было перекрыто движение по ряду улиц в городе. Этот факт спровоцировал грандиозную пробку на Киевской трассе при въезде в Южную Пальмиру.