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Общество, Одесса, Происшествия

Жара в Одессе свалила даже лошадь (ВИДЕО,ФОТО)

06.08.2017

Лошадь, которая возила туристов в карете, не выдержала сорокаградусную жару и на глазах у всех рухнула в обморок на проезжей части.

Обессиленное животное пыталось подняться самостоятельно, но безрезультатно. Прохожие бросились оказывать помощь: поливали водой, помогали встать, но без помощи полиции и ветеринара не обошлось.

Бедному животному , лежавшему на пересечении Греческой и Пушкинской, поставили капельницу, а спасатели поливали водой.

К вечеру, около 22 часов, лошадь пришла в себя.

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Напомним, вчера в Одессе, в неимоверную жару, проходили велогонки, в связи с чем временно было перекрыто движение по ряду улиц в городе. Этот факт спровоцировал грандиозную пробку на Киевской трассе при въезде в Южную Пальмиру.

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Suhan

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