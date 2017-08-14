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Железнодорожный скандал в Одессе: в Интерсити предложили ехать стоя (ВИДЕО,ФОТО)

14.08.2017

Непредвиденным оказался путь для некоторых пассажиров поезда «Интерсити» по маршруту Одесса-Дарница: либо отказывайтесь от поездки, либо придется ехать стоя.

Причина — в поломке девятивагонного «Тарпана» на 607 мест. Вместо него пришел поезд из пяти вагонов, где мест на 200 меньше.

Причем, у некоторых пассажиров был заранее куплен билет за 615 гривен в вагон люкс, которого не было и в помине. Единственное, что предложили в поезде, это куски картона, чтобы не сидеть на голом полу.

«Укрзализныца» поспешила успокоить: пассажирам, которые отказались от поездки, полностью возместили стоимость билетов. А бедолагам, которые ехали стоя — пообещали вернуть часть стоимости проезда.

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Suhan

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