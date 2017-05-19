Жертвы в Одессе: грузовик и маршрутка не поделили дорогу (ФОТО)

Утром в пятницу в Одессе произошло лобовое столкновение грузового автомобиля MAN и маршрутки №146.

Водитель грузовика, двигаясь по Николаевской дороге в районе Лузановки не успел затормозить и выехал на встречную полосу, где проезжала маршрутка. Пострадали три человека, которые обратились за медицинской помощью.

Патрульная полиция расследует инцидент.