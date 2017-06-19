Жестокое убийство молодой девушки в Одесской области

Вечером 18 июня правоохранители Хмельницкого районного отдела полиции получили сообщение о пропаже несовершеннолетней девушки. Заявителем был ее парень, который рассказал, что говорил с ней по телефону, когда услышал крик, и связь оборвалась. Парень сам попытался отыскать девушку, но после трех часов бесплодных поисков обратился в полицию.

Оперативники немедленно бросились на поиск пропавшей. За ночь результат был неутешительный и лишь на рассвете было обнаружено бездыханное и без одежды тело девушки.

Убийца уже задержан. Им оказался 18–летний односельчанини девушки, житель одного из сел Раздельнянского района. Убийца с погибшей жили по соседству, ходили вместе в школу и работали вместе на складской базе.

Правоохранители установили, что убийца напал на девушку, когда она вечером сама возвращалась домой. С утра парень выпил вместе со своими коллегами, после чего ему поручили сжигать мусор на пустыре. Увидев знакомую, он находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил черенок от лопаты, догнал ее и жестоко избил, нанеся смертельные ранения. После этого он, пользуясь тем, что жертва уже не могла отбиваться, изнасиловал ее. От полученных повреждений девушка скончалась на месте.

«Парень, вооружившись ручкой лопаты, начал преследовать свою соседку и, догнав ее, начал наносить многочисленные удары в область жизненно важных органов головы и туловища, причинив ей телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения, в результате чего она упала на землю. Затем, пользуясь ее беспомощным состоянием, вступил с ней в половые сношения, однако завершить половой акт не смог по причинам, не зависящим от его воли. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия»,— сказано в сообщении пресс–службы полиции.

На данный момент открыто уголовное производство по п.10 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.152 (изнасилование) УК Украины.