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Одесса

Жизнь одиноких инвалидов: как Степанов решил проблему (ВИДЕО)

15.05.2017 0 117

Зинаида Тодорова и Алексей Дударенко, жители Арцизского района Одесской области — одинокие люди с инвалидностью, у них нет ни родственников, ни детей, определенную помощь они получают только от соцработника.

Возможность самостоятельного передвижения из дома на улицу и обратно очень важна для пенсионеров, тем более инвалидов. В прошлом месяце во время личного приема губернатора они обратились с просьбой установить электрический подъемник на первом этаже многоквартирного дома для безопасного и беспрепятственного передвижения в жилой зоне на инвалидных колясках.

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Максим Степанов пообещал в течение месяца решить наболевшую проблему инвалидов. На сегодняшний день в многоэтажном доме по ул. Интернациональной, где проживают пенсионеры, которые обратились к главе облгосадминистрации, смонтировано и введено в эксплуатацию новый современный электрический подъемник с функцией дистанционного управления. Кроме этого, в подъезде установлено блочные входные двери и проведен косметический ремонт первого этажа.

Видео: пресс-служба ОГА

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Suhan

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