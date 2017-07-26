Жизнь с гемодиализом: в Одессе будет создан самый большой центр в Украине (ФОТО)

Сегодня в Одессе был подписан меморандум между руководством области и представителями немецкой компании «Фрезениус Медикал Кер» по созданию в Одесской области Центра нефрологии и диализа.

Теперь больные, которые нуждаются в этой процедуре, будут доставляться в Центр за счет компании.

Сейчас в Одесской области существует потребность в расширении сети учреждений, оказывающих помощь больным с хронической почечной недостаточностью. Планируется, что центр будет самым большим в Украине и сможет обслуживать более 600 пациентов. Они будут получать современное лечение, медицинскую и социальную реабилитацию.

Представители «Фрезениус Медикал Кер» готовы бесплатно предоставить медицинское оборудование на общую сумму около 45 000 000 гривен. Прежде всего, это аппараты для проведения процедуры гемодиализа (40 аппаратов).

Немецкие коллеги помогут с реконструкцию помещений будущего центра, включая подготовку диализных залов. Также внедрять информационную систему электронного мониторинга лечения пациентов и бесплатно учить персонал Центра на базе медицинских центров компании.

«Что касается оснащения и производства оборудования все будет выполнено в сроки. Я был приятно удивлен такой масштабностью проекта. Надеемся, до 1 октября закончим все необходимые работы «, — отметил представитель компании Фрезениус Юрий Кремер.

«Фрезениус Медикал Кер» — один из мировых лидеров в производстве оборудования и расходных материалов для гемодиализа, а также лечении больных с хронической почечной недостаточностью. Компания насчитывает 3500 диализных клиник в мире, где лечатся более 300 000 пациентов. «Фрезениус Медикал Кер» много лет сотрудничает с украинскими компаниями и медицинскими учреждениями.

Расширение сети центров диализа предусмотрено Концепцией развития системы здравоохранения в Одесской области, презентованной председателем ОГА Максимом Степановым 17 мая 2017.