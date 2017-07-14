Жизнь в Одессе дорогая: взятки чиновников растут (ФОТО)

Чиновники в Одессе продолжают наглеть и требовать значительный куш за свои услуги.

Удивлению гражданина Ирака не было предела, когда он узнал, что за оформление постоянного вида на жительство в Украине, у него есть один час для сбора 1100 долларов.

Такую сумму от него потребовала главный специалист Государственной миграционной службы в Одессе.

Во время передачи денег «нагрянули» правоохранители.

Прокуратура проводит досудебное расследование по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение»).

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Напомним, ранее на этой, «неудачный день» выдался у следователя и оперуполномоченного одесской полиции — взятку в 2,5 тыс. долл. США во время получения у них изъяли сотрудники СБУ и коллеги из управления внутренней безопасности.