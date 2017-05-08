Жукова в Одессе убирали под покровом ночи (ВИДЕО)

Сегодня ночью на проспекте Героев Небесной сотни (бывший имени Жукова) под покровом ночи коммунальные службы демонтировали закладной камень, так и не установленного памятника маршалу.

«Ночной декоммунизации» предшествовали словесные перепалки между одесскими активистами и полицией. На мраморном на русском языке значилось: «здесь будет установлен памятник маршалу Победы, герою Советского Союза Г.К. Жукову от благодарных ветеранов и жителей города-героя Одессы при поддержке ГК КПУ».

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Активист Сергей Стерненко у себя на странице обрисовал «круг грядущего демонтажа».

«Вчера ночью коммунальщики таки убрали безобразие камень им. палача Жукова, установленный коммунистами. Конечно, не без помощи неравнодушных граждан.

Но. Речь о том, к чему вчера просто не дошли физически руки.На том же проспекте Небесной Сотни есть еще 2 объекта, табличка и бюст, которые подлежат демонтажу по тем же основаниям, что и снесен камень. Это закон «О декоммунизации» и отсутствие разрешительных документов на установку.

Также на Канатной / Пироговской, на здании областного военкомата есть барельеф опять-таки Жукову, а внутри помещения — еще один бюст. В самом фасаде еще несколько гербов СССР в виде серпа и молота. Все эти объекты должны быть демонтированы еще год назад!», — написал экс-глава одесского «Правого сектора».