Знакомый почерк: под Одессой обчистили ювелирный на два миллиона (ФОТО)

Сегодня самым резонансным происшествием стало дерзкое ограбление ювелирного магазина в ТЦ «Таврия В» в Черноморске, когда рано утром грабители на машине протаранили дверь в супермаркет.

По словам полиции, пятеро неизвестных в черной одежде и с масками на лицах подъехали к магазину на иномарке черного цвета с неустановленными номерными знаками.

Передней частью этой же машины они въехали в стеклянную дверь супермаркета, повредили ее и таким образом проникли в средину помещения. Без колебаний они направились к ювелирному отделу и, оторвав сейфы от пола, вынесли их с помощью покрывал, погрузили в машину и скрылись в неизвестном направлении.

Все это они проделали в течении минуты. Так могут работать только профессиональные грабители, уверены в полиции. В сейфах хранились ювелирные изделия на общую сумму более двух миллионов гривен.

В полиции напомнили, что ранее совершались точно такие же ограбления сети супермаркетов Таврия В. Одно из них произошло в средине сентября в городе Николаеве, и буквально сутки назад – в Суворовском районе Одессы.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупных размерах (ч.5 ст.185 УК Украины). Подозреваемым грозит тюремное заключение на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.