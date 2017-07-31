Звезды эстрады выступят в фонд восстановления сгоревшего в Одессе ночного клуба (ФОТО)

Сгоревшему в эти выходные одесскому клубу «Пляжник» решили дать второе рождение.

ПОГУЛЯЛИ В ОДЕССЕ: МАСШТАБНЫЙ ПОЖАР В НОЧНОМ КЛУБЕ (ФОТО,ВИДЕО)

«Друзья, пребываем в шоке и радости одновременно.В шоке — от того, что произошло, в радости — от того, что столько вас всех готовы нам помочь в беде. Значит, эти семь лет мы всё делали правильно!Помощь предлагают и наши друзья-артисты, и наши коллеги, и все наши любимые Пляжники и Пляжницы», — написал в фейсбуке владелец клуба Ник Хинчикашвили, который считает, что заведение умышленно подожгли.

По его словам, пожар начался со взрыва в закрытой гримерке. В помещении выбило дверь, после чего огонь перекинулся на остальную территорию клуба.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправная проводка. Очевидцы увидели задымившиеся провода. Само заведение спасти не удалось, однако утром туда прибыли рабочие, чтобы вытащить уцелевшую технику.

Также совладелец клуба Ник Хинчикашвили призвал всех городских «тусовщиков» прийти на субботник и помочь в восстановлении заведения.

Сегодня состоится концерт в поддержку «Пляжника» в Зелёном театре с участием одесских музыкантов и Олега Скрипки.