Создатель финансовых афер Questra World и Atlantic Global Asset Management Крымов пытается сбить следствие со следа

Павел Крымов, которого следственные органы Республики Казахстан объявили в международный розыск за проведение крупных финансовых афер на территории республики, переименовал свои финансовые пирамиды.

Шумиха в прессе и полицейское расследование, которое проводит РК, затруднило финансовую деятельность мошенника.

«Теперь две его «инвестиционные компании» Questra World и Atlantic Global Asset Management, под брендами которых Крымов и выманивал деньги у потенциальных инвесторов, а потом исчезал с деньгами, переименованы в Lianora Swiss Consulting и Five Winds Asset Management. И уже под этими названиями Крымов продолжает «собирать инвестиции»», — пишет 048.

В настоящее время число жертв мошеннической схемы постоянно растет. В одном только Казахстане в полицию обратились жители восьми областей республики.

Свои показания дал и бывший партнер Крымова в Германии, который рассказал, каким образом и куда тратятся деньги людей, доверившихся Крымову и отдавших ему свои сбережения под крупные проценты.

В настоящее время полиция Казахстана продолжает собирать заявления от пострадавших лиц и просит сообщать в полицию любую информацию, которая известна, о деятельности финансовых пирамид Questra World и Atlantic Global Asset Management или о местонахождении их создателя по телефонам: 8 (727) 254-42-62, 8 (727) 254-43-79, 8-708-383-38-56, 8-778-262-82-48.