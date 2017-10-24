Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Создатель финансовых афер Questra World и Atlantic Global Asset Management Крымов пытается сбить следствие со следа
Одесский аэропорт подвергся кибератаке
В Одессе стартовали бои Чемпионата Украины (ФОТО)
С высоты птичьего полета: как выглядит трасса Киев-Одесса (ВИДЕО)
На что женщины меняют одесский «Привоз» и кухню? (ВИДЕО)
Чаще и позже: в Одессе электротранспорт меняет расписание
Одесситы увеличили плату за землю на 220 миллионов гривен
Из квартиры мэра Одессы вынесли хороший «улов» (фото, видео)
Вадим Мельник предлагает бизнесменам… откуп (видео)
Одесские чиновники не успевают освоить бюджет
Происшествия

Создатель финансовых афер Questra World и Atlantic Global Asset Management Крымов пытается сбить следствие со следа

24.10.2017

Павел Крымов, которого следственные органы Республики Казахстан объявили в международный розыск за проведение крупных финансовых афер на территории республики, переименовал свои финансовые пирамиды.

Шумиха в прессе и полицейское расследование, которое проводит РК, затруднило финансовую деятельность мошенника.

«Теперь две его «инвестиционные компании» Questra World и Atlantic Global Asset Management, под брендами которых Крымов и выманивал деньги у потенциальных инвесторов, а потом исчезал с деньгами, переименованы в Lianora Swiss Consulting и Five Winds Asset Management. И уже под этими названиями Крымов продолжает «собирать инвестиции»», — пишет 048.

В настоящее время число жертв мошеннической схемы постоянно растет. В одном только Казахстане в полицию обратились жители восьми областей республики.

Свои показания дал и бывший партнер Крымова в Германии, который рассказал, каким образом и куда тратятся деньги людей, доверившихся Крымову и отдавших ему свои сбережения под крупные проценты.

В настоящее время полиция Казахстана продолжает собирать заявления от пострадавших лиц и просит сообщать в полицию любую информацию, которая известна, о деятельности финансовых пирамид Questra World и Atlantic Global Asset Management или о местонахождении их создателя по телефонам: 8 (727) 254-42-62, 8 (727) 254-43-79, 8-708-383-38-56, 8-778-262-82-48.

Организатор Questra World Павел Крымов угрожает СМИ

 

About the author / 

Elena

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах