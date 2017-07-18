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Происшествия

Жуткая авария на трассе Киев-Одесса (фото)

18.07.2017

Вчера, 17 июля, на трассе «Киев-Одесса» в районе пгт Гребенки «Опель», обгоняя другую машину, выскочил на встречку. В этот момент по дороге двигался автобус «Одесса-Киев». Легковушка влетела в него.

31-летняя женщина-водитель легкового авто получила травмы не совместимые с жизнью и скончалась на месте. 7 пассажиров рейсового автобуса получили незначительные телесные повреждения. Им была оказана медицинская помощь.

Сейчас обстоятельства инцидента выясняют полицейские. Открыто уголовное производство по статье 286 ч. 2 (Нарушение ПДД или управления транспортными средствами, повлекшее за собой смерть или тяжкие телесные повреждения). 

 

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Elena

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