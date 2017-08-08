Анатолий Мисюра: амбициозные планы «Черноморца» — пробиться в Европу на следующий сезон (ФОТО, ВИДЕО)

На стадионе «Черноморец» состоялась долгожданная пресс-конференция с участием нового генерального директора клуба «Черноморец» Анатолия Мисюры, который четко заявил: «Большой футбол у нас будет!»
По его мнению, какие бы разногласия не присутствовали, они часто преувеличиваются в СМИ. В данный момент клуб уже пригласил всех игроков, которых планировали и начался процесс становления команды: ей нужно сыграться. Главный тренер Александр Бабич старается сделать из нее «конфетку», но быстро это не получается. В свою очередь, новый руководитель клуба налаживает и укрепляет связи с коллегами, чтобы «моряков» воспринимали в Украине на должном уровне.
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Присутствовавший на пресс-конференции Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон подчеркнул важность и своевременность образовавшегося тандема: компания «Гефест» протянула руку помощи славному клубу «Черноморец». По словам Генинсона, от этого совместного проекта ожидается новый виток развития легендарной одесской команды и выход на высокий международный уровень.
Ведь компания уже много лет известна как меценат крупных культурных и спортивных проектов ( клуб бокса «Гефест», одесская баскетбольная команда БИПА, президентом которой является глава компании «Гефест» Пантелеймон Бумбурас.)
Исполнительный директор строительной компании «Гефест», руководитель департамента развития спорта Василий Бумбурас отметил, что реализация подобных проектов — это единственный вариант, при котором происходит развитие города в целом. Это инвестиции в будущее, в наших детей, которые получают возможность реализовать себя.
Теперь «Гефест» выступает как генеральный спонсор знаменитой одесской футбольной команды.
«Наш учредитель считает Одессу своей второй родиной, поэтому помогает во многих аспектах развития города. Для нас это престиж, стабильность и качество продукта, который даем. Мы уверенно стоим на ногах. Хотим, чтобы люди понимали, мы в состоянии воздвигать не только здания, но и помогать», — сказал генеральный директор строительной компании «Гефест» Александр Проценко.
Кстати, руководители «Гефеста» признались, что в компании 90% личного состава болеют за «Черноморец» и посещают матчи команды. Так что, пришло время, чтобы команда была первой, как и их строительная фирма.
В свою очередь, руководитель юридической службы ФК «Черноморец» Федор Якимов заметил, что из футбола нужно делать коммерческий продукт, искать способы зарабатывать деньги, ведь финансирование спорта довольно затратный процесс.
Клуб – это огромная рекламная площадка, которая помогает познакомить более широкий круг общественности с торговой маркой, брендом и способствует их продвижению. Чем больше будет рекламодателей у любого спортивного мероприятия, тем стабильнее субъект спорта будет себя чувствовать. Тем легче и эффективнее сможет выполнять свои текущие обязательства, появится больше возможностей думать о перспективе развития отношений.
Присутствующие журналисты получили ответы неа интересующие их вопросы и стали свидетелями торжественного момента: ФК «Черноморец» принял руководство строительной компании «Гефест» в почетные члены клуба, вручив футболки игроков Василию Бумбурасу и Александру Проценко.
ВИДЕО ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ:
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