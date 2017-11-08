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Общество, Одесса, Украина

Анатолий Мисюра: мне самому интересны данные о «Черноморце»

08.11.2017

В последнее время ФК «Черноморец» находится в топе у желтой прессы, которая с завидной регулярностью тиражирует непонятные слухи, выдавая их за факты.

Очень удобно прикрываться формулировкой «как стало известно из собственных источников», или «как нам доложили в кругах приближенных» и т п.

Сегодня на наиболее «фантазийные» утверждения: о конфликте с президентом клуба Леонидом Климовым главного тренера Олега Дулуба, его отставке, приходе тренера грузинской команды Константина Фролова , а также о неполученных премиальных за победу над киевским «Динамо», четко и коротко ответил генеральный директор «Черноморца» Анатолий Мисюра.

ОБ УХОДЕ ОЛЕГА ДУЛУБА
– Комментировать выдумки «желтой прессы» я, как и главный тренер нашей команды Олег Дулуб, не намерен, Олег Анатолиевич сказал об этом на одной из пресс-конференций. Советую вам обратиться к первоисточнику данной информации и получить непосредственные ответы от ее авторов. Мне и самому интересно, откуда они взяли эти данные и зачем так активно распространяют их в средствах массовой информации.

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О ВОЗМОЖНОМ ПРИХОДЕ В «ЧЕРНОМОРЕЦ» КОНСТАНТИНА ФРОЛОВА
– Всему свое время. Если это случится – соответствующее сообщение будет опубликовано на официальном сайте ФК «Черноморец». Пока все это – лишь разговоры.

О ПРЕМИАЛЬНЫХ ЗА ПОБЕДУ НАД «ДИНАМО»
– Выплата премиальных – это внутренний вопрос клуба. Премировать команду может только президент нашего футбольного клуба. Соответственно никаких разговоров о деньгах мы ни с кем не ведем. У нас работает спортивный принцип «Побеждает сильнейший!».

 

 

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Suhan

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