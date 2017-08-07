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Одесса, Украина

Аномальная жара в Одесской области не помешала Международному турниру (ФОТО)

07.08.2017

В эти выходные в г. Измаил Одесской области прошел Второй Международный турнир по боксу среди юниоров и взрослых памяти Василия Бондаренко. 

Участвовали более 50 спортсменов из Молдовы, Беларуси и Украины. Одесскую область представляли юные боксеры спортивных школ Рени, Измаила, Белгород-Днестровского, Андреевки, Одессы.

На ринге встретились юные боксеры в своих возрастных категориях, а также представители «элиты».

В этом году турнир сократили до двух дней из-за аномальной жары, которая почти неделю «терроризирует» наш регион.

По итогам турнира на первом месте — команда Украины, на втором — Молдовы, на третьем — Беларуси.
Среди команд, по количеству призовых мест, лидирует самая многочисленная на турнире — сборная г.Измаил.

Кубком «Лучшего боксера турнира» награжден Дмитрий Молчанов (Одесса, ДЮСШ 5, тренеры Ю.Цуюн, С.Антонов),

«За лучшую технику боя» был отмечен Артем Плаш (г.Бендеры, Молдова,тренер И.Поддубный),

кубка «За лучшую технико-тактическую подготовку» удостоен Никита Панчев (г.Измаил, тренер Г.Румянцев).

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Suhan

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