Аномальная жара в Одесской области не помешала Международному турниру (ФОТО)

В эти выходные в г. Измаил Одесской области прошел Второй Международный турнир по боксу среди юниоров и взрослых памяти Василия Бондаренко.
Участвовали более 50 спортсменов из Молдовы, Беларуси и Украины. Одесскую область представляли юные боксеры спортивных школ Рени, Измаила, Белгород-Днестровского, Андреевки, Одессы.
На ринге встретились юные боксеры в своих возрастных категориях, а также представители «элиты».
В этом году турнир сократили до двух дней из-за аномальной жары, которая почти неделю «терроризирует» наш регион.
По итогам турнира на первом месте — команда Украины, на втором — Молдовы, на третьем — Беларуси.
Среди команд, по количеству призовых мест, лидирует самая многочисленная на турнире — сборная г.Измаил.
Кубком «Лучшего боксера турнира» награжден Дмитрий Молчанов (Одесса, ДЮСШ 5, тренеры Ю.Цуюн, С.Антонов),
«За лучшую технику боя» был отмечен Артем Плаш (г.Бендеры, Молдова,тренер И.Поддубный),
кубка «За лучшую технико-тактическую подготовку» удостоен Никита Панчев (г.Измаил, тренер Г.Румянцев).
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