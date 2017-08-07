Аномальная жара в Одесской области не помешала Международному турниру (ФОТО)

В эти выходные в г. Измаил Одесской области прошел Второй Международный турнир по боксу среди юниоров и взрослых памяти Василия Бондаренко.

Участвовали более 50 спортсменов из Молдовы, Беларуси и Украины. Одесскую область представляли юные боксеры спортивных школ Рени, Измаила, Белгород-Днестровского, Андреевки, Одессы.

На ринге встретились юные боксеры в своих возрастных категориях, а также представители «элиты».

В этом году турнир сократили до двух дней из-за аномальной жары, которая почти неделю «терроризирует» наш регион.

По итогам турнира на первом месте — команда Украины, на втором — Молдовы, на третьем — Беларуси.

Среди команд, по количеству призовых мест, лидирует самая многочисленная на турнире — сборная г.Измаил.