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Общество, Одесса, Украина

Берегись пьяный за рулем! — активисты Одессы проводят рейд

15.06.2017 0 64

Активисты будут по ночам патрулировать Одессу и ловить пьяных автомобилистов16 и 17 июня активисты движения «Питбуль Одесса» собираются по ночам патрулировать городские дороги и отлавливать нетрезвых водителей.

На странице движения «Питбуль Одессы» в Фейсбуке появился анонс этой акции.

Они призывают присоединиться к рейду всех небезразличных к безопасности на дорогах.

Перед выездом активисты встретятся в 23:00 возле автозаправки «ОККО» на ул. Балковской, 115.

Что нужно с собой иметь: Заряженный телефон с интернетом! Программы на телефоне – «ZELLO», «Viber» и «Telegram» (просьба установить заранее!), штурман (напарник), хорошее настроение и выспавшийся организм! — сообщают организаторы патруля.

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Elena

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