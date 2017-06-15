Берегись пьяный за рулем! — активисты Одессы проводят рейд

16 и 17 июня активисты движения «Питбуль Одесса» собираются по ночам патрулировать городские дороги и отлавливать нетрезвых водителей.

На странице движения «Питбуль Одессы» в Фейсбуке появился анонс этой акции.

Они призывают присоединиться к рейду всех небезразличных к безопасности на дорогах.

Перед выездом активисты встретятся в 23:00 возле автозаправки «ОККО» на ул. Балковской, 115.

Что нужно с собой иметь: Заряженный телефон с интернетом! Программы на телефоне – «ZELLO», «Viber» и «Telegram» (просьба установить заранее!), штурман (напарник), хорошее настроение и выспавшийся организм! — сообщают организаторы патруля.