Борьба за землю: кто отбирает «победный трофей» Ломаченко? (ВИДЕО)

Как известно, в 2010-ом году городской совет Белгород-Днестровского выделил знаменитому аккерманцу Василию Ломаченко участок земли, площадью в шесть соток, для капитального строительства.

Эта эпопея длится седьмой год.

Однако, Агенство землеустройства города не заверило этот документ своей подписью, и таким образом, не дало разрешение на строительство. Сторона спортсмена обратилась в суд, в ходе которого стало ясно, что согласно инвентаризации архивных документов Госкомзема за 1993-й год, земля которую выделили Василию, не является коммунальной собственностью и принадлежит Министерству обороны Украины, а значит горсовет Белгород-Днестровского не имел права выделять ее чемпиону.

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«Мы набрали Белгород-Днестровскую Квартирно-Эксплуатационную часть и вышли на юриста, который в силу служебных обязательств занимается ведением кампании против Ломаченко.

Чтоб юристу было проще открыться, мы представились волонтером и помощником Президента Юрием Бирюковым и юрист нам поведал всю историю о Васиной земле.

Разговор, записанный на камеру, предлагаю послушать самим и поделиться с друзьями!

История этой фееричной тупости должна подойти к концу…», — пишет Ярослав Бугаков и размещает видео.



