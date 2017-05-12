Чиновники одесского горсовета завлекают китайских туристов
12.05.2017 0 58
Новые туристические возможности и привлечение китайских туристов — такова цель участия Одессы на Международной туристической выставке «ITB China 2017» в Шанхае.
От Одесского горсовета налаживают связи — директор департамента культуры и туризма Татьяна Маркова и заместитель директора – начальник отдела по туризму Алена Дьяченко.
Украина в целом и Одесса в частности, представлены на выставке стендами с предложениями и имиджевыми презентациями.
Напомним, что частица Одессы «поселилась» в официальной фан-зоне Евровидения-2017 на Крещатике.
ЕВРОВИДЕНИЕ 2017: ОДЕССА ПОСЕЛИЛАСЬ НА КРЕЩАТИКЕ (ФОТО)
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