Чиновники одесского горсовета завлекают китайских туристов

Новые туристические возможности и привлечение китайских туристов — такова цель участия Одессы на Международной туристической выставке «ITB China 2017» в Шанхае.

От Одесского горсовета налаживают связи — директор департамента культуры и туризма Татьяна Маркова и заместитель директора – начальник отдела по туризму Алена Дьяченко.

Украина в целом и Одесса в частности, представлены на выставке стендами с предложениями и имиджевыми презентациями.

Напомним, что частица Одессы «поселилась» в официальной фан-зоне Евровидения-2017 на Крещатике.

ЕВРОВИДЕНИЕ 2017: ОДЕССА ПОСЕЛИЛАСЬ НА КРЕЩАТИКЕ (ФОТО)