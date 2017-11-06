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Одесса, Украина, Экономика

Что дешевле, что дороже: как выглядит Одесса на фоне Украины? (ИНФОГРАФИКА)

06.11.2017

К концу осени становится наглядной картина сезонного подорожания продуктов питания по всей стране, включая и Одесскую область.

«Сегодня» сделала сводную инфографику по регионам, где наглядно представила самые низкие и самые высокие цены на отдельные продукты в октябре.

Согласно официальной статистике, в Одессе была зафиксирована самая высокая, в сравнении с июнем, цена на молоко и самая низкая, в сравнении, с летом цена на хлеб.

По количеству позиций самых дорогих продуктов лидирует Донецкая область, где самые высокие цены на картошку, овощи, муку, гречневую крупу.

Самое дорогое мясо и колбаса — в Черновицкой области, занимающей одно из последних мест по уровню зарплат. Там мясо подорожало за 4 минувших месяца больше, чем в любом другом регионе страны — на 23%, или на 22 грн/кг.

Из регионов в Запорожской области теперь самая дорогая вареная колбаса — почти по 87 грн/кг (+25% или 17 грн), дороже варенка стоит только в Киеве — 88 грн/кг.

Самый большой набор дешевых продуктов — на Хмельнитчине, это яйца, картофель, сахар, хотя цены на эти продукты там ниже всего на 30—50 коп./кг по сравнению с другими областями. Киев может похвастаться самой дешевой гречкой — всего по 18,17 грн/кг (–5,97 грн/кг или на 33%). Кстати, год назад в столице кило гречки стоило 38 (!) грн/кг, это был рекорд.

Добавим, что по данным Госстатистики, цены на мясо, молоко, колбасу и яйца в разы опередили инфляцию за июнь-октябрь (инфляцию в октябре экономисты оценивают в 1,5%, официальных данных пока нет), которая составит около 5% за этот период.

При этом средняя зарплата по стране за июнь-сентябрь не выросла, а наоборот, чуть снизилась — с 7360 до 7351 грн. То есть все продукты, кроме овощей, гречки и сахара, стали менее доступны: на одну зарплату их сейчас можно купить меньше, чем в июне.

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Suhan

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