Egap Challenge предоставил 450 тысяч гривен одесским инноваторам

Национальный конкурс IT-проектов в сфере электронной демократии EGAP Challenge призовым фондом 2 млн грн объявил своих победителей.

В конкурсном отборе по всей Украине приняли участие 350 проектов в сфере образования, экологии, агропромышленности, инфраструктуры. И только 14 дошли до финала. Четыре из них принадлежат одесситам.

Один из одесских проектов — CASERS — победил в номинации «образование». Его авторы создали электронный сервис для взаимодействия учебно-образовательных учреждений и бизнеса, который помогает студентам приблизиться к решению настоящих проблем из-за работы с бизнес-кейсами от компаний.

«Буквик» занял в этой же номинации третье место. Это решение в виде мобильного приложения с элементами дополненной реальности, который помогает современным родителям в воспитании и обучении детей.

«Бронзу» в номинации «экология» получила идея одесситов под названием «Драгоценный пластик». Его авторы, которые уже открыли мастерскую в Одессе, предлагают создать сервис и и пункты приема пластика (в том числе и мобильные). С помощью этого сервиса каждый сможет направить материалы для создания определенного объекта или изделия для города.

Третье место в номинации «агропромышленность» выиграл проект G.Mian — система автоматических пробоотборников для анализа качества зерновых смесей. Есть прототип, который тестируется на комбикормовых заводах Украины.

За первое место предусмотрено 250 000 гривен призового фонда конкурса, за третьи места — 100 000 гривен. Победители не смогут получить выигранные средства наличными, смогут закупить услуги и товары, которые будут необходимы для развития своих проектов в будущем.