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Одесса, Украина

Французские новички «Черноморца» зовут на стадион (ВИДЕО)

14.10.2017

15 октября на стадионе «Черноморец» в Одессе моряки сыграют с киевским «Динамо».

Новички команды Ваг Мамаду, Бамба Н’Ганон Фуссени и Алассан Н’Диайе приглашают всех болельщиков прийти и поддержать любимую команду в этом тяжелом и ответственном бою!

КАК ФРАНЦУЗСКИЕ «МУШКЕТЕРЫ» СТАЛИ ОДЕССКИМИ «МОРЯКАМИ» (ФОТО, ВИДЕО)

Напомним, что  разговоры, которые с лихвой тиражировались в СМИ на этой неделе, якобы, главный тренер «моряков» собирается разорвать контракт с клубом, сам Олег Дулуб назвал беспочвенными слухами.

ВОКРУГ «ЧЕРНОМОРЦА»: ГЛАВНЫЙ «ПО МОРЯКАМ» ОПРОВЕРГ СЛУХИ

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Suhan

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