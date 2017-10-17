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Одесса, Украина

Футболистов «Черноморца» и «Динамо» вывели на поле юные спортсмены-инвалиды (ФОТО)

17.10.2017

Перед матчем «Моряков» и «Динамо» юные футболисты-инвалиды Специальной Олимпиады Украины с гордостью вышли на футбольное поле  «Черноморец» с командами Премьер-лиги, чтобы почувствовать себя членами единой большой футбольной семьи.

Ребята и капитаны команд были одеты в футболки СОУ. В дикторском тексте, прозвучавшем на стадионе «Черноморец», говорилось: «Специальная Олимпиада Украины — общественная организация инвалидов, которая демонстрирует нашему обществу возможности и достижения людей с отклонениями в умственном развитии как спортсменов и полноправных членов общества, изменяет их жизнь с помощью спортивных тренировок и соревнований».

10 тысяч зрителей тепло приветствовали участников акции аплодисментами, а маленькие спортсмены вместе с родителями и сопровождающими, заняв места на трибунах, стали свидетелями яркого и захватывающего матча, в котором «моряки» превзошли вице-чемпиона страны.

ОДЕССКИЙ «ЧЕРНОМОРЕЦ» ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВУ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ УКРАИНЫ

 

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Suhan

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