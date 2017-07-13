Футбольная Одесса: кто стал генеральным спонсором ФК «Черноморец»?

Стало известно, что генеральным спонсором футбольного клуба «Черноморец» на сезон 2017−2018 гг. стала известная строительная компания «Гефест».
Уже подписаны все необходимые документы о сотрудничестве.
Стоит отметить, что добрые партнерские отношения между одесским клубом и строительной компанией длятся уже не первый год. Отныне логотип «Гефеста», как генерального спонсора, будет располагаться в центре игровых футболок всех команд «Черноморца», выступающих в соревнованиях УПЛ.
По признанию руководства ФК «Черноморец», за весь период партнерских отношений компания «Гефест» всегда качественно, в срок и на высоком профессиональном уровне выполняла взятые на себя договорные обязательства. И поэтому ФК «Черноморец», естественно, рассчитывает на долгосрочное и плодотворное сотрудничество.
СПРАВКА: История компании «Гефест» берет свое начало в Афинах в далеком 1981 году. Позже, в 1997-м, ее основатель — бизнесмен и меценат, глава Ассоциации греческих предпринимателей в Украине и создатель благотворительного фонда Пантелеймон Васильевич Бумбурас — заложил фундамент будущего фаворита рынка в южной столице Украины, Одессе.
Строительная компания «Гефест» по праву считается одним из лидеров и корифеев украинского строительного бизнеса. Торговые и офисные центры, жилые здания, больницы, рестораны и учебные заведения, построенные компанией, украшают улицы Киева, Одессы, Ялты, Севастополя и Мариуполя.
Главной ценностью «Гефеста» была, есть и будет его репутация — репутация солидной международной компании с богатой историей и амбициозными планами.
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