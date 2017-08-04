Гордость одесситов объявляет общий сбор! (ФОТО)

Наш земляк Василий Ломаченко объявляет общую мобилизацию болельщиков на сражение с Мигелем Марриагой в ночь с 5-го на 6 августа.

«Заводите свои будильники на воскресенье 5:00 утра (по Киевскому времени)

Включайте телеканал «Интер» и погнали!!!» — разместил обращение Василий с фотографией в полной боевой экипировке.

Бой состоится на арене Microsoft в Лос-Анджелесе.

ОСТАЛОСЬ 10 ДНЕЙ: ЗНАМЕНИТЫЙ АККЕРМАНЕЦ ИЩЕТ КЛЮЧИ К БОЮ (ФОТО,ВИДЕО)

Напомним, пока одесситы, как и все, ожидали реванша с Орландо Салидо, который нанес аккерманцу единственное поражение в карьере, выяснилось, что тот отказался от суммы в 720 тысяч долларов США, предложенной ему компанией Top Rank,за бой-реванш с Василием Ломаченко.

А следующим соперником нашего земляка стал боксер из Колумбии Мигель Марриаги. Причем, Марриагу называют достаточно легким соперником для Ломаченко. Впрочем, не стоит недооценивать колумбийца, ведь свое прозвище «Скорпион» он получил именно за умение неожиданно «жалить» оппонентов.