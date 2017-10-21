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Политика, Украина

Медреформа: одесситы теперь будут платить поборы в больницах на законных основаниях

21.10.2017

По мнению премьер-министра Гройсмана украинцы только выиграют от того, что власть в ходе так называемой «медицинской реформы» узаконила поборы с пациентов. 

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook. По его словам, одобренная в четверг медреформа предусматривает введение принципа: государственные деньги следуют за пациентом.

«Это означает, что каждая конкретная больница или амбулатория теперь будет получать средства от государства за реально предоставленные услуги, а не просто общим бюджетом, который неизвестно как потом распределяется», — отметил он.

Именно для внедрения такой системы выплат из госбюджета правительство сейчас рассчитывает, как оценивать стоимость лечебных услуг, уточнил Гройсман.

«Но должен отметить, что речь идет именно о стоимости, которая на 100% будет оплачиваться за пациента из госбюджета, а не из кармана пациента. Для пациента же услуга будет бесплатной«, — отметил он.

При этом премьер не уточнил, что полностью бесплатными остаются только услуги по неотложной медицинской помощи в случаях угрозы жизни типа острый приступ гнойного аппендицита.

Также бесплатными оставили общие анализы крови и мочи – за все остальное лечение, диагностику и лекарства пациентам придется платить самим, соответствующие положения содержатся в законопроекте, принятом Верховной Радой.

Владимир Гройсман отметил, что вводится прозрачная система финансирования медицины, которая освободит людей от сегодняшних постоянных поборов.

«Новая система бьет по выстроенной системе, которая годами позволяла наживаться на здоровье людей. Рядовой гражданин в результате реформы получит наконец доступны качественные медицинские услуги«,— резюмировал премьер.

По материалам МинПром

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Elena

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