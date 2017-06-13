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Одесса, Украина

Губернаторская копейка. Сколько получает Максим Степанов?

13.06.2017 0 109

Глава Одесского региона — один из самых низкооплачиваемых чиновников такого ранга в стране.

В Украине появился рейтинг зарплат председателей ОГА за апрель. Как оказалось, одесскому губернатору Максиму Степанову злостно недоплачивают. «Грязными» он получил в апреле 11 тыс. гривень, а на руки, после налоговых выплат — всего 8855,01 гривню.

«Копейка в конце цифры особенно умиляет», — пишут Ivasi.News.

По данным  112 Украина, Степанов занимает 20-е место в зарплатном списке из 25-ти губернаторов украинских регионов. Так, по данным апрельских выплат, больше всего получил глава Донецкой ОГА Павел Жебривский — 53 800 грн (должностной оклад — 20 842,11 грн, надбавка за ранг госслужащего – 947,37 грн, за интенсивность труда – 18757,89 грн, за выслугу лет — 10 421,05 грн, на командировки – 2 831,58 грн).  За вычетом  9 864 грн налога на доходы физлиц, а также 807 грн военного сбора на руки донецкий губернатор в апреле получил  40 309 грн.

Чуть меньше заработная плата у главы Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз — 31 380 грн.

Стоит ли ждать одесситам пенсию в четыре тысячи?

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Elena

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