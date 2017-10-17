Испытания под Одессой: новыми боевыми единицами стали бронированные артиллерийские катера (ВИДЕО)

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в Одессе начали испытывать малые бронированные артиллерийские катера, которые недавно прибыли, чтобы стать боевыми единицами ВМС Украины.

Они вышли в море вместе с судном размагничивания Балта, чтобы отработать отдельные элементы государственных испытаний и провести совместное маневрирование. Военные оценивали, как суда ведут себя в море и отрабатывали взаимодействие нескольких боевых единиц.

«Новые катера в маневренных характеристиках на 30% более качественно построены», — отметил командир 1-й бригады надводных кораблей ВМСУ Дмитрий Глухов.

Ранее сообщалось, что в Одессу прибыли два малых бронированных артиллерийских катера, построенные на заводе «Кузня на Рыбальском», который принадлежит президенту Петру Порошенко.