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Как фаны одесских «Моряков» дрались с «Динамовцами» (ФОТО,ВИДЕО)
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Одесса, Происшествия, Украина

Как фаны одесских «Моряков» дрались с «Динамовцами» (ФОТО,ВИДЕО)

06.11.2017

В столице произошло жестокое столкновение фанатов одесского «Черноморца» и киевского «Динамо».

В сражении были задействованы более ста человек, 30 из них задержала полиция.

Трое доставлены в больницу.

Около 20.00 в воскресенье, потасовщики перекрыли дорогу на улице Василия Касияна и подрались прямо на ней.

 

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Suhan

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