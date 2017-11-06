Как фаны одесских «Моряков» дрались с «Динамовцами» (ФОТО,ВИДЕО)

В столице произошло жестокое столкновение фанатов одесского «Черноморца» и киевского «Динамо».
В сражении были задействованы более ста человек, 30 из них задержала полиция.
Трое доставлены в больницу.
Около 20.00 в воскресенье, потасовщики перекрыли дорогу на улице Василия Касияна и подрались прямо на ней.
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