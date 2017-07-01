Как одесситы оставили Европу позади (ФОТО)

Во Львове прошел международный турнир по боксу среди юниоров «Кубок Галичини», в котором принимали участие сборные команды Чехии, Словакии, Польши, а также Львовской, Хмельницкой и Одесской областей.

Состязались команды по десять человек.

Победа Одесской сборной над Словакией увенчалась счетом 14:12.

В целом турнир завершился явным преимуществом украинских команд. Места распределились следующим образом: первое место — команда Львовской федерации, второе — Хмельницкой, третье — Одесской области.

Далее по результатам: Словакия, Польша, Чехия.

Пока Европа осталась позади.