Как одесситы сражались в Словакии (фото)

В г. Клин прошел открытый Кубок Словакии по боксу. Сборную команду Украины от Одесской области представляли Александр Узун (тренеры Юрий Нужненко, Олег Серебрицкий), Майк Стиценко (тренеры Геннадий Румянцев, Олег Серебрицкий), Елена Медведенко и Екатерина Токарева (тренер Андрей Медоян).

Александр Узун по жеребьёвке попал в полуфинал, где встретился с двукратным чемпионом Германии, у которого выиграл в упорном и зрелищном бою. В финале Саша сумел навязать свой бой и забрал победу у представителя из Шри-Ланки! В итоге — 1-е место и заслуженная золотая медаль!

Всего в турнире участвовали представители 20 стран, включая Казахстан, Россию , Англию, Францию, Италию, Германию и другие. Украину представляли 11 девушек из разных областей Украины и 4 представителя мужской элиты: двое из Одесской области, а также Алексей Мазуренко из Черновцов и Богдан Головач из Сумм, которые стали призёрами.

Добавим, что представители Одесской области все вырвались в полуфинал, однако уступили своим соперникам: Майк Стиценко — Диего Варретто из Швейцарии, Елена Медведенко — представительнице Литвы, а Катя Токарева — Венгрии.



Однако, затем прошли матчевые встречи с представителями Польши, Венгрии, Шри-Ланки, Греции и во всех победили представители нашей команды! Так что, реванш состоялся!