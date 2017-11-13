Как одесские «моряки» одолели молдован и встретились с болельщиками (ФОТО, ВИДЕО)

Международный товарищеский матч между командой одесского «Черноморца» и участником чемпионата Молдавии — «Спикул» (Кишкэрень, Молдавия) закончился со счетом 2:1.

«Моряки» сразу взяли инициативу на себя и очень быстро повели в счете: Ковалец метко пробил низом от угла штрафной площадки в притирку с дальней штангой — 1:0. Вскоре упустил голевой шанс Люлька: защитник гостей на линии ворот отразил удар нашего капитана. В середине тайма «Спикул» на какое-то время завладел территориальным преимуществом, правда, особой работы у Федоренко не наблюдалось.

Куда сложнее было его коллеге в противоположных воротах.

Так, на 33-й минуте он спас свою команду от второго гола, отразив «выстрел» Васина со «стандарта». А на 40-й минуте удар Политыло со средней дистанции пришелся в стойку. Тем неожиданней стал успех «Спикула» в самом конце тайма: после фланговой подачи Мандриченко в падении через себя метко пробил по цели — 1:1.

После перерыва «моряки» неоднократно имели возможность выйти вперед. На 50-й минуте свободный от опеки Хобленко пробил выше перекладины с 13-ти метров, на 54-й Васин головой послал мяч мимо дальнего угла ворот, на 61-й Хобленко попал в стойку из центра штрафной площадки, на 63-й «Спикул» выручил голкипер, отразивший удар головой Хобленко с трех (!) метров, на 73-й Авдюшкин смелым броском в ноги не дал забить «верняк» Васину и Хобленко, на 82-й вновь надежно сыграл вратарь гостей, который последовательно парировал «выстрелы» Каверина и Антонова. У молдавской команды, которая также не отсиживалась в обороне, был лишь один голевой эпизод. На 51-й минуте Федоренко отбил удар Моллы с линии вратарской.

Победный гол «Черноморца» на счету того же Ковальца, у которого получился блестящий удар метров с 20-ти в «девятку» — 2:1.

Добавим также, что в субботу на стадион «Черноморец» в фирменный магазин и музей клуба пришли сотни одесских болельщиков для того, чтобы в неформальной обстановке встретиться с футболистами команды «моряков» Сергеем ПОЛИТЫЛО и Кириллом КОВАЛЬЦОМ. Все желающие смогли получить автографы игроков «Черноморца» на специально подготовленных открытках, сфотографироваться с Сергеем и Кириллом, задать им вопросы.

Клубный магазин, как обычно, сделал приятный сюрприз для любителей футбола, подготовив к автограф-сессии симпатичные чайные кружки с изображениями «виновников торжества». Кроме того, в фан-шопе можно было приобрести множество других предметов атрибутики с символикой «Черноморца», игровую и тренировочную экипировку команды «моряков». А еще все посетители автограф-сессии получили 50-процентную скидку на обзорную экскурсию по стадиону «Черноморец».