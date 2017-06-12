В одесских магазинах могут резко подорожать продукты

С 1 июля отменяется государственное регулирование цен на 15 групп продовольственных товаров. Это — самые популярные виды продуктов, без которых не обходится ни одна одесская семья.

И спрогнозировать, на сколько они теперь подорожают — пока невозможно.

Итак, норма о возможности установления торговой надбавки не выше 15% отменяется для следующих товарных позиций:

мука;

хлеб;

макаронные изделия;

крупы;

сахар;

говядина;

свинина;

мясо птицы;

колбасные изделия вареные;

молоко;

творог;

сметана;

масло сливочное;

масло подсолнечное;

яйца куриные.

Кроме того, определена группа из 13 товаров, для которых отменяется декларирование изменения оптово-отпускных цен:

мука пшеничная высшего, первого и второго сорта;

мука ржаная обдирная;

крупы гречневые;

говядина;

свинина;

мясо птицы (тушка);

колбасные изделия вареные, кроме высшего сорта;

молоко коровье питьевое (пастеризованное, фасованное в пленку);

творог жирностью до 9%;

сметана с содержанием жира до 20%;

масло сливочное с содержанием жира до 72,5%;

яйца куриные;

сахар-песок;

масло подсолнечное.

Госрегулирования цен на продукты отменено решением правительства Владимира Гросмана. По мнению чиновников, они намерены таким образом снизить административное давление на бизнес, устранить чрезмерное вмешательство государства в экономические процессы, развить конкуренцию и дебюрократизацию (дерегулирование) в сфере ценообразования.