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Одесса, Украина, Экономика

В одесских магазинах могут резко подорожать продукты

12.06.2017 0 29

С 1 июля отменяется государственное регулирование цен на 15 групп продовольственных товаров. Это — самые популярные виды продуктов, без которых не обходится ни одна одесская семья.

И спрогнозировать, на сколько они теперь подорожают — пока невозможно.

Итак, норма о возможности установления торговой надбавки не выше 15% отменяется для следующих товарных позиций:
мука;
хлеб;
макаронные изделия;
крупы;
сахар;
говядина;
свинина;
мясо птицы;
колбасные изделия вареные;
молоко;
творог;
сметана;
масло сливочное;
масло подсолнечное;
яйца куриные.

Кроме того, определена группа из 13 товаров, для которых отменяется декларирование изменения оптово-отпускных цен:
мука пшеничная высшего, первого и второго сорта;
мука ржаная обдирная;
крупы гречневые;
говядина;
свинина;
мясо птицы (тушка);
колбасные изделия вареные, кроме высшего сорта;
молоко коровье питьевое (пастеризованное, фасованное в пленку);
творог жирностью до 9%;
сметана с содержанием жира до 20%;
масло сливочное с содержанием жира до 72,5%;
яйца куриные;
сахар-песок;
масло подсолнечное.

Госрегулирования цен на продукты отменено решением правительства Владимира Гросмана. По мнению чиновников, они намерены таким образом снизить административное давление на бизнес, устранить чрезмерное вмешательство государства в экономические процессы, развить конкуренцию и дебюрократизацию (дерегулирование) в сфере ценообразования.

Одесситы смогут поменять права за 30 минут

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Elena

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