Кодымский райсовет обратился к президенту: продажа земли уничтожит сельское хозяйство

Депутаты Кодымского райсовета обратились к Верховной Раде, президенту и премьер-министру с требованием отказаться от идеи снятия моратория на продажу земель сельхозназначения.

По мнению депутатов, снятие моратория на продажу земель уничтожит индивидуальное сельское хозяйство. Также они считают, что это приведет к глубокому кризису села и спекуляциям землей.

«Государство не делает конкретных шагов для улучшения жизни в сельской местности, для поднятия социальных стандартов, создания новых рабочих мест. Вместо этого своими антинародными инициативами лоббирует интересы транснациональных компаний», — сказано в обращении.

В заключении депутаты требуют отказаться от снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до тех пор, пока не будет возрождена инфраструктура сел, подняты социальные стандарты, а в государстве не воцарится мир.

Подобные обращения уже были приняты в Болградском, Подольском и других районах.

Резюме: нормальный открытый рынок земли возможен только при условии, что бюджет Украины станет профицитным, а общий государственный долг будет не столь большим, как сейчас. Только такие условия обеспечат эффективное развитие рынка земли при сохранении национальных интересов. Модель закрытого, консервативного рынка земли приведет к появлению теневых схем покупки сельскохозяйственной земли. Ожидаемые инвестиции в закрытый рынок также вряд ли придется ждать. При таких обстоятельствах нынешняя земельная реформа превратится в грабеж. Поэтому для создания эффективного и конкурентного рынка земли необходимо прежде всего создать условия для его функционирования, а именно: обеспечить стабильное развитие экономики с высокими показателями национального дохода.