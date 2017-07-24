Корабли Постоянной военно-морской группы НАТО уже в Одессе (фото)

Сегодня, 24 июля, в порт Одессы с визитом в Украину прибыли корабли НАТО.

Корабли Постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) – эсминец Королевских ВМС Великобритании D37 Dunkan и фрегат Yildirim, которые базируются в Средиземном море, прибыли в Одесский порт. Визит продлится до 27 июля.

Это именно тот визит корабля Ее Величества британской королевы, о котором в начале этого года говорил Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

Программа визита предусматривает протокольные встречи командования похода с командованием ВМС Украины и в органах власти, дружественные встречи с украинскими военными моряками.

25 июля с 14:00 до 17:00 состоится посещение кораблей одесситами и гостями города.

Новейший британский эсминец Dunkan — последняя разработка проекта 45. Длина 152 метра, ширина 21, осадка более 7 метров. Водоизмещение — 8500 тонн. Два газотурбинных двигателя Роллс-Ройс, мощностью по 29000 л.с. разгоняют его до скорости более 30 узлов. На борту — самая современная радиотехническая аппаратура, включая радар SAMPSON тип 1045. В составе вооружения противокорабельные и зенитные ракеты, а также пушки и крупнокалиберные пулеметы.

Фрегат TCG «Yildirim» — четвертый в серии кораблей класса Yavuz. Водоизмещение — 2929 тонн. Длина — 110,5, ширина -14,2, осадка — 4,1 метра. Максимальная скорость — 27 узлов. Дальность плавания 4100 миль при скорости в 18 узлов. Экипаж — 180 человек, в том числе 24 офицера. Вооружение: 2 Mk 141 quad-pack Launcher для 8 x RGM-84 Harpoon (Гарпун); 1 MK 21 управляемая ракета запуска системы 16 х RIM-7 Sea Sparrow; одна 127-мм артиллерийская установка Mark 45; три зенитно-артиллерийских комплекса Sea Guard, для противоракетной и противовоздушной обороны корабля; два трехтрубных торпедных аппарата Mark 32. Помимо того, имеется вертолет AB 212 ASW.