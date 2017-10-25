Медреформа в Одесской области: первые четыре миллиарда на проект уже выделены (ФОТО)

Во время 6-го заседания Совета регионального развития в Киеве глава Одесской области Максим Степанов презентовал концепцию реформы мельской медицины.

«Каждое заведение будет обеспечиваться мобильным диагностическим лечебным комплектом, который дает возможность изучить состояние пациента по ключевым показателям. Размер такого «багажа» как у небольшой дорожной сумки. Данные автоматически, в режиме онлайн, с планшета фельдшера попадают на облачный сервер областного телемедицинского центра. Специалисты в реальном времени оценивают состояние пациента и предоставляют заключение. Обратите внимание: одновременно решаются вопросы и скорости, и качества медуслуги. Такой подход позволяет сохранить доступность медицинской помощи и развивать сильные «функции» каждой из больниц », — подчеркнул Максим Степанов.

По его словам, такой подход полностью соответствует Президентской концепции развития сельской медицины, но с учетом специфики области.

В свою очередь, глава государства Петр Порошенко отметил:

«Первые четыре миллиарда на общее финансирование проекта уже выделены. Людям, проживающим в сельской местности, мы должны обеспечить медицинские стандарты, которых они были лишены. Уверен, что правительство в короткие сроки примет государственные программы для развития этой сферы на основании нового закона «.

По плану главы Одесской области, в ноябре на территории Окнянского района будет представлена восстановленная система предоставления медицинских услуг в деревне: от низшего звена до областного центра. Врачи и фельдшеры из амбулаторий получат мобильные диагностические комплексы, в районной больнице будет открыто «emergency room» и телемедицинский кабинет.

«У нас есть все, чтобы воплотить такую ​​реформу. Я уверен в этом: как медик по первому образованию, как глава области, как гражданин Украины. И мы это сделаем в ближайшее время », — резюмировал Максим Степанов.