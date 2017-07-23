Международный уровень: как одесситы добывали золото (ФОТО,ВИДЕО)

В субботу в Одессе состоялись финальные бои XXI Международного турнира класса «А» памяти Семёна Трестина.

Из 108 участников, которые представляли 11 стран, до финала дошли 20 спортсменов.

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Страсти кипели нешуточные.Трибуны спорткомплекса Одесской юридической академии были полны, а поддерживая одесситов и представителей украинской команды некоторые болельщики просто сорвали голоса.

Четверо спортсменов федерации бокса Одесской области уступили в упорной решающей схватке своим соперникам.

Надежда на золото оставалась только одна — мастер спорта международного класса по боксу Валерий Харламов. В финале он должен был одолеть своего товарища по сборной команде Украины, многократного чемпиона международных турниров, включая и этот в 2016 году, Степана Грекула. Мнение судей было единогласным: счет 5:0 в пользу одессита.

В результате упорных боев трофей одесситов следующий:

ЗОЛОТО

Валерий Харламов (81 кг) — тренеры М.Серженюк, Д.Уржумцев

СЕРЕБРО

Роман Вагилевич (52 кг) — тренер В.Усов

Иван Соловьев (56 кг) — тренер Ю.Цуюн

Майк Стиценко (60 кг) — тренеры Г.Румянцев,О.Серебрицкий

Алик Альмухаммед (64 кг) — тренер В.Пятецкий

БРОНЗА

Артур Бадалян (60 кг) — тренер Н.Гудь

Вадим Коренной (91 кг) — тренер Н.Гудь

С 2017 года турниру присвоен класс «А», он внесён в календарь официальных соревнований Европейской боксёрской конфедерации (EUBC).













