На позитиве: соцсети обсуждают пляжный футбол в Одессе (ФОТО, ВИДЕО)

В Одессе состоялся дебютный чемпионат Украины среди женских команд по пляжному футболу, впечатлениями от которого участницы продолжают делиться в соцсетях.
«Эти два дня были очень насыщенными и нереально крутыми. Я получила массу удовольствия ( пусть немного и тяжело было играть + 40). Очень хороший чемпионат по пляжному футболу,интересный,позитивный,адреналин по сей день», — выражает мнение многих Оля Мелконянц.
В первом чемпионате страны приняли участие 12 команд из шести регионов Украины – Одесской, Николаевской, Киевской, Черкасской, Хмельницкой и Харьковской областей. Чемпионками стали «Пантеры» из Умани.
С победой судьи присвоили им разряд мастера спорта.
Призеры же турнира будут ждать своих документов, подтверждающих, что в этом году они стали «кандидатами в мастера спорта Украины по пляжному футболу».
Итоговое турнирное положение команд:
1. ПАНТЕРЫ Умань
2. 5G Киев
3. МРIЯ-2006 Ананьев
4. КВITKA HA KAMЕНI Каменец-Подольский
5. ЖИЛСТРОЙ-2 Харьков
6. ЖФК ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса
7. NRG Киев
8. ОРИОН-АВТО Николаев
9. ПАНТЕРЫ-2 Умань
10. ОНАПТ Одесса
11. ЧЕРНОМОРСКАЯ РИВЬЕРА Одесса
12. ЧЕРНОМОРОЧКА Одесса
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