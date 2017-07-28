На позитиве: соцсети обсуждают пляжный футбол в Одессе (ФОТО, ВИДЕО)

В Одессе состоялся дебютный чемпионат Украины среди женских команд по пляжному футболу, впечатлениями от которого участницы продолжают делиться в соцсетях.

«Эти два дня были очень насыщенными и нереально крутыми. Я получила массу удовольствия ( пусть немного и тяжело было играть + 40). Очень хороший чемпионат по пляжному футболу,интересный,позитивный,адреналин по сей день», — выражает мнение многих Оля Мелконянц.

В первом чемпионате страны приняли участие 12 команд из шести регионов Украины – Одесской, Николаевской, Киевской, Черкасской, Хмельницкой и Харьковской областей. Чемпионками стали «Пантеры» из Умани.

С победой судьи присвоили им разряд мастера спорта.

Призеры же турнира будут ждать своих документов, подтверждающих, что в этом году они стали «кандидатами в мастера спорта Украины по пляжному футболу».

Итоговое турнирное положение команд:

1. ПАНТЕРЫ Умань

2. 5G Киев

3. МРIЯ-2006 Ананьев

4. КВITKA HA KAMЕНI Каменец-Подольский

5. ЖИЛСТРОЙ-2 Харьков

6. ЖФК ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса

7. NRG Киев

8. ОРИОН-АВТО Николаев

9. ПАНТЕРЫ-2 Умань

10. ОНАПТ Одесса

11. ЧЕРНОМОРСКАЯ РИВЬЕРА Одесса

12. ЧЕРНОМОРОЧКА Одесса