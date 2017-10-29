Нардепы предлагают вернуть пенсионный возраст женщин — 58 лет

Народные депутаты Наталья Королевская и Юрий Солод предлагают отменить некоторые негативные положения пенсионной реформы.

В частности, они предлагают отменить увеличение страхового стажа с 15 до 35 лет, необходимого для назначения пенсии по возрасту. При этом будет уменьшен пенсионный возраст: женщины смогут выходить на пенсию при достижении 58 лет, а мужчины — 60.

Кроме того, народные депутаты предлагают:

— установить величину оценки одного года страхового стажа на уровне 1,35%, а также применять этот коэффициент при осовременивании пенсий;

— предусмотреть возможность назначения государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию: для мужчин по достижении возраста 63 лет, а для женщин — 61 года;

— предусмотреть запрет на изменение условий назначения пенсии в части повышения пенсионного возраста и увеличение страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту;

— отменить положение о том, что минимальный размер пенсии по возрасту выплачивается только после достижения лицом возраста 65 лет;

— восстановить условия выхода на пенсии по возрасту на льготных условиях и за выслугу лет, которые были установлены до 2015 года;

— отменить запрет на учет в страховом стаже периода, за который проведено выплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и др.

Законопроект № 7237 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отмены негативных положений «пенсионной реформы» зарегистрирован в Парламенте 25 октября 2017 года, пишет ЮРЛИГА.